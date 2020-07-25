Вышел мрачнейший тизер сериала про детей демона Мардука "Хелстром"

В рамках нынешнего Comic-Con Hulu показал сумрачный тизер своего сериала "Хелстром" (Helstrom) - ролик размещен на YouTube-канале сервиса и, определенно, сулит мрак кромешный.

Шоу основано на комиксах Marvel. В центре его, согласно синопсису, - дети, сын и дочь "таинственного серийного убийцы", вершащие собственное правосудие над разного рода злобными аномалиями. Никакими методами не гнушаясь.

Дэймона Хелстрома сыграл Том Остин ("Борджиа", "Пуаро"), Ану Хелстром - Сидней Леммон ("Бойся ходячих мертвецов", "Бархатная бензопила"). Шоураннер - Пол Збышевски (Lost, "Агенты "Щ.И.Т.").

В оригинальных комиксах, Ана - это Сатана Хеллстром, дочь важного демона ада Мардука Куриоса и одержимой смертной женщины Виктории (в сериале ее играет Элизабет Марвел из "Карточного домика", "Фарго"), десятилетиями томящейся в застенках. Сатана была воспитана отцом в Пандемониуме и регулярно сталкивалась с братом, существом достаточно проблемным и раздираемым противоречиями. Релиз всех десяти эпизодов первого сезона - 16 октября.

Стоит заметить, что о разработке шоу "Хелстром" и сериала о Призрачном гонщике, которые должны были выходить параллельно, Hulu и Marvel объявили в мае прошло года. Причем "Гонщиком" также занимался Збышевски. Но из-за некоторых производственных разногласий второй сериал так и не сошел со стапелей.

Кстати, дебют Дэймона в начале семидесятых (произошло это именно в комиксах о Гонщике и при крайне драматических обстоятельствах) сопровождался скандалом - выпуски те обильно усеяны свастиками и разного рода оккультными символами, в чем нервные читатели тут же усмотрели пропаганду. Тем не менее комиксы отлично продавались, и Marvel дали полудемону дальнейший ход.

Сатана дебютировала в 1973-м в культовом журнале Vampire Tales, который был представлен именно как журнал, а не комикс, что позволило компании обойти запрет Комикс-кода на изображение вампиров и вовсю развернуться на данном поприще.