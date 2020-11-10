Продюсер сериала "Ванда/Вижн" проговорился о дате премьеры

Продюсер мини-сериала "Ванда/Вижн" Дилан Кламф проговорился в Instagram о том, что съемки уже закончились, а премьеру стоит ждать уже в конце этого года. Пост он вскоре удалил, но пользователи соцсетей успели сохранить скрины.

Как сообщает издание CBR, Кламф опубликовал на своей странице фотографию самого себя в автомобиле на фоне некого здания под названием "Общественная библиотека Вествью" (Westview Public Library).

Предположительно, именно так должен называться город, в котором будут происходить события сериала. Пост сопровождался текстом, в котором продюсер говорит о том, что завершилась последняя неделя съемок. И всем стоит ждать чего-то удивительного уже в декабре на сервисе Disney+.

Agora vai? Parece que as gravações de #WandaVision foram 100% encerradas essa semana.



Novas imagens do produtor Dylan Klumph tiradas no rancho cinematográfico da Disney mostra uma "Biblioteca Publica de Westview", nome de uma das cidades fictícias da série. pic.twitter.com/JIx99N9igq — Marvel News (@BRMarvelNews) November 3, 2020

Напомним, минисериал расскажет, как это очевидно из названия, о судьбе парочки во вселенной Marvel. Станет ясно, как же ожил Вижн, убитый Таносом в "Войне бесконечности". Скорее всего, это рук дело его возлюбленной Ванды в исполнении актрисы Элизабет Олсен. Именно она, если судить по трейлеру, создает ложную реальность, которой пытается компенсировать смерть своего краснокожего бойфренда. Но, как это часто бывает в комиксах, смерть - это не навсегда.

Шоураннером сериала выступила Жаклин Шеффер, ответственная за сценарий грядущей "Черной вдовы". А в кресле режиссер фильма Мэтт Шекман, ветеран сериальной съемки.