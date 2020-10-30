Скарлетт Йоханссон не переживает из-за переноса "Черной вдовы"

Журнал Marie Claire взял интервью у Скарлетт Йоханссон и Флоренс Пью в связи с переносом фильма "Черная вдова" на 2021 год.

Ничего нового, касающегося сюжета или съемок картины, актрисы не рассказали, но издание опубликовало новый кадр, на котором две героини сидят верхом на мотоцикле.

Информацию об отложенной премьере обе артистки восприняли стоически: "Отсрочка фильма о супергероях - это не апокалипсис. Ни в этот ужасный год, ни в какой-либо другой". Спокойствие исполнительницы роли Наташи Романовой можно понять, учитывая, что ее называют самой высокооплачиваемой актрисой в мире.

Теперь фильм планируют запустить в кинотеатрах весной 2021 года, изначально он должен был выйти еще 1 мая 2020-го.

Также Йоханссон и Пью снялись в небольшой фотосессии для журнала.