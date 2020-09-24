"Черную вдову" снова перенесли, а вместе с ней - другие проекты Disney

Наташе Романовой не повезло не только в фильме "Мстители: Финал" - в реальной жизни коронавирус оказался для супершпионки не менее опасен, чем Танос, и премьеру ее сольной картины "Черная вдова" снова перенесли - с осени текущего года на 7 мая 2021-го.

Кроме того, изменились расписания и у других кинолент:

- "Шан-Чи и легенда десяти колец" - c 7 мая на 9 июля 2021 года;

- "Вечные" - с 10 февраля на 5 ноября 2021 года;

- "Вестсайдская история" - с 18 декабря 2020 года на 10 декабря 2021 года;

- "Смерть на Ниле" - с 23 октября на 18 декабря 2020 года;

- "King's Man: Начало" - с 26 февраля на 12 февраля 2021 года.

Лучше всего в этой ситуации себя чувствует сериал "Локи" - наконец-то стартовали съемки проекта про этого отъявленного лжеца и проказника. Об этом в интервью Forbes сообщила актриса Гугу Эмбата-Ро, занятая в шоу для Disney+.