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"Черную вдову" снова перенесли, а вместе с ней - другие проекты Disney

Новости
    24.09.2020, 10:30
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Наташе Романовой не повезло не только в фильме "Мстители: Финал" - в реальной жизни коронавирус оказался для супершпионки не менее опасен, чем Танос, и премьеру ее сольной картины "Черная вдова" снова перенесли - с осени текущего года на 7 мая 2021-го.

Фото: Helen Sloan/ HBO
"Джон Сноу" больше не хочет играть героических мужчин

Кроме того, изменились расписания и у других кинолент:

- "Шан-Чи и легенда десяти колец" - c 7 мая на 9 июля 2021 года;

- "Вечные" - с 10 февраля на 5 ноября 2021 года;

Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
Трейлер сериала Marvel "Ванда/Вижн" бьет рекорды по просмотрам

- "Вестсайдская история" - с 18 декабря 2020 года на 10 декабря 2021 года;

- "Смерть на Ниле" - с 23 октября на 18 декабря 2020 года;

- "King's Man: Начало" - с 26 февраля на 12 февраля 2021 года.

Лучше всего в этой ситуации себя чувствует сериал "Локи" - наконец-то стартовали съемки проекта про этого отъявленного лжеца и проказника. Об этом в интервью Forbes сообщила актриса Гугу Эмбата-Ро, занятая в шоу для Disney+.

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