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Вышел трейлер продолжения "Убийства в "Восточном экспрессе"

Новости
    19.08.2020, 18:04
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале 20th Century Studios Russia опубликован дублированный трейлер киноленты "Смерть на Ниле" - экранизации одного из самых известных и значительных романов Агаты Кристи.

Фото: kinopoisk.ru
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События картины будут разворачиваться после "Убийства в "Восточном экспрессе", а Кеннет Брана, будучи режиссером ленты, вновь вернется к роли гениального сыщика Эркюля Пуаро.

Как и в предыдущей киноадаптации актерский состав получился звездным - в проекте приняли участие Галь Гадот, Арми Хаммер, Роуз Лесли, Эмма Маккей и другие.

В конце ролика дата премьеры обозначена как "Скоро в кинотеатрах", что, учитывая последние тенденции к повальным переносам, не очень обнадеживает.

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