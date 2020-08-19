Вышел трейлер продолжения "Убийства в "Восточном экспрессе"

На YouTube-канале 20th Century Studios Russia опубликован дублированный трейлер киноленты "Смерть на Ниле" - экранизации одного из самых известных и значительных романов Агаты Кристи.

События картины будут разворачиваться после "Убийства в "Восточном экспрессе", а Кеннет Брана, будучи режиссером ленты, вновь вернется к роли гениального сыщика Эркюля Пуаро.

Как и в предыдущей киноадаптации актерский состав получился звездным - в проекте приняли участие Галь Гадот, Арми Хаммер, Роуз Лесли, Эмма Маккей и другие.

В конце ролика дата премьеры обозначена как "Скоро в кинотеатрах", что, учитывая последние тенденции к повальным переносам, не очень обнадеживает.