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"Джон Сноу" заспойлерил "одичалой" жене финал "Игры престолов"

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    05.02.2019, 11:15
Текст:   Олег Усков

Английский актер Кит Харингтон, Король Севера Джон Сноу в "Игре престолов", вдрызг разругался с женой. Точнее - это она с ним. Причина - спойлеры.

Как "Джон" рассказал в интервью на утренней программе радио Kiss FM UK, в конце прошлого года он таки поддался искушению и "слил" все основные вехи финала ИП супруге, актрисе Роуз Лесли (одичалая Игритт). После чего жена не разговаривала с ним "не менее трех дней". При этом Харингтон недоумевает по поводу подобной реакции, ведь она сама же его просила.

Фото: kinopoisk.ru
"Игре престолов" напророчили счастливый финал

Отмечено, что Кит, кажется, "усвоил полученный урок" и на все попытки ведущих вытянуть из него подробности по финалу GOT уклонялся, указав лишь, что доволен тем, что все наконец-то закончилось.

"Не могу сказать, счастлив я или нет, что это весело или грустно. Пока я просто доволен проделанной работой, но не знаю, буду ли я действительно полностью удовлетворен - пока не увижу, что получилось", - уведомил артист.

Харингтон и Лесли познакомились на съемках "Игры престолов", где сыграли любовников. Персонажа Лесли убили в конце четвертого сезона.

Роман пары вне экрана протекал прерывисто, с расставаниями, но все же увенчался браком - молодые поженились летом прошлого года в Шотландии, на родине невесты.

Премьера финального, восьмого сезона "Игры престолов" состоится 14 апреля. Официально в России - 15-го.

Ранее сообщалось, что Кит опроверг информацию о том, что у него был секс с бывшей участницей российского реалити "Дом-2"

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