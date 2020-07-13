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Арми Хаммер разводится с актрисой Элизабет Чеймберс после 10 лет брака

Новости
    13.07.2020, 11:17
Текст:   Олег Усков

33-летний американский актер Арманд "Арми" Хаммер, известный ролями близнецов Уинклвоссов в "Социальной сети" Финчера, разводится со своей 37-летней женой Элизабет Чеймберс, моделью, актрисой, телеведущей.

Фото: kinopoisk.ru
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Пара была вместе тринадцать лет, из них десять - в браке. У артистов двое детей.

Сообщение о расставании супруги параллельно опубликовали в своих Instagram, в дежурных фразах отметив, что брак их был "невероятным путешествием", но пришло время двигаться дальше порознь. Далее они призвали уважать право людей на частую жизнь, заверяя, что благополучие детей для экс-пары по-прежнему остается в приоритете. То есть причину расставания не указали. При этом признавая, что новость, несомненно, вызовет широкий общественный резонанс.

Хаммер родился в Лос-Анджелесе. Его предки - из России и с Украины. В частности прабабушка по отцу - российская певица и актриса Ольга Вадина. О корнях своих Арманд довольно развернуто вспоминал в интервью.

На экранах - с нулевых: "Вероника Марс", "Отчаянные домохозяйки", "Сплетница", "Одинокий рейнджер" Вербински (титульная роль), Илья Курякин из "Агентов А.Н.К.Л.", Оливер из "Зови меня своим именем"..

Чеймберс родилась в Техасе. Снялась эпизодическими ролями в сериалах "Лунный свет", "Мыслить как преступник", "Две девицы на мели".

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