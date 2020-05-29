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Квентин Тарантино назвал "лучший фильм десятилетия"

Новости
    29.05.2020, 16:43
Текст:   Олег Усков
Квентин Тарантино в Москве. Фото: Петр Суздальцев/ РГ Квентин Тарантино в Москве. Фото: Петр Суздальцев/ РГ
Квентин Тарантино в Москве. Фото: Петр Суздальцев/ РГ

Американский режиссер, сценарист, актер, продюсер (и так далее) Тарантино вновь проявил оригинальность (назовем данный демарш так), озвучив лучший, по его мнению, фильм десятилетия.

Фото: REUTERS/Mike Segar
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Итак, согласно Тарантино, это - та-дам! - производственная драма "Социальная сеть" 2010 года в постановке Дэвида Финчера, передает The PlayList.

Напомним - лента рассказывает о создании Марком Цукербергом сервиса Facebook.

Сценарий ее написал Аарон Соркин на основе книги книге Бена Мезрича 2009 года "Миллиардеры поневоле: как создавался Facebook, история о сексе, деньгах, гениальности и предательстве".

"Социальная сеть" - номер один, потому что он лучший, вот и все! Он просто "задавил" всех своих конкурентов", - не вдаваясь в расширенное рецензирование картины заявил Тарантино.

Ранее Тарантино назвал лучшие фильмы 2019 года, где тоже всё выглядит достаточно специфически, и свой любимый фильм по комиксам Marvel.

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