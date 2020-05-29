Квентин Тарантино назвал "лучший фильм десятилетия"

Американский режиссер, сценарист, актер, продюсер (и так далее) Тарантино вновь проявил оригинальность (назовем данный демарш так), озвучив лучший, по его мнению, фильм десятилетия.

Итак, согласно Тарантино, это - та-дам! - производственная драма "Социальная сеть" 2010 года в постановке Дэвида Финчера, передает The PlayList.

Напомним - лента рассказывает о создании Марком Цукербергом сервиса Facebook.

Сценарий ее написал Аарон Соркин на основе книги книге Бена Мезрича 2009 года "Миллиардеры поневоле: как создавался Facebook, история о сексе, деньгах, гениальности и предательстве".

"Социальная сеть" - номер один, потому что он лучший, вот и все! Он просто "задавил" всех своих конкурентов", - не вдаваясь в расширенное рецензирование картины заявил Тарантино.

Ранее Тарантино назвал лучшие фильмы 2019 года, где тоже всё выглядит достаточно специфически, и свой любимый фильм по комиксам Marvel.