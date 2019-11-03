Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года

Американский режиссер, сценарист, продюсер и актер, видный эксперт по нишевому кинематографу Квентин Тарантино назвал свой любимый фильм текущего года.

Им оказался драматический зоохоророр - довольно "мясной" и напряженный крокодайлсплотейшн "Капкан" от Александра Ажи и Сэма Рэйми.

Мнение Тарантино транслировал в Deadline в своем обзоре основных и важнейших событий мира кино Пит Хаммонд.

Сообщивший, что Квентин поделился с ним своим мнением о "Капкане" в личной беседе. Добавив: "как бы странно это ни звучало", но да: "Капкан" - определенно лучший. И впечатлил режиссера "по всем параметрам".

По сюжету картины девушка Хэйли (Кая Скоделарио, Тереза из "Бегущего в лабиринте"), игнорируя сообщения о надвигающемся урагане, оказывается запертой со своим отцом в подвале его дома, осажденного группой масштабных аллигаторов, планомерно и брутально поедающих второстепенных персонажей фильма.

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