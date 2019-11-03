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Россияне назвали лучшие фильмы ужасов десятилетия

Новости
    03.11.2019, 14:15
Текст:   Олег Усков

На арене всё те же лица: Ван, Шьямалан, Мускетти. Россияне назвали лучшие, по их мнению, хорроры за последние десять лет, и в списке этом нет ничего внезапного.

Фото: youtube.com/ Lindemann Official
Вышел еще один клип сольного проекта лидера Rammstein

О "страшных" предпочтениях наших соотечественников сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта Кино.Mail.ru, на основе статистики которого и составлен чарт.

Где на первом месте - "Заклятие" Джеймса Вана, демиурга "Пилы" и постановщика "Аквамена" Картина вышла в 2013 году и породило удивительно обширный и назойливый сеттинг с массой спиноффов, сиквелов, сиквелов спиноффов и спиноффов сиквелов.

Вторая строчка - первое "Оно" (2017) Андреса Мускетти, где в основе - ранее уже экранизированный одноименный роман Стивена Кинга. Первая часть "Оно" стала жанровой кассовой сенсацией (более семисот миллионов сборов), что вылилось в вышедшую в этом году вторую. Встреченную не столь единодушно. Что ничуть не помешало ленте заработать 450 миллионов долларов.

Третье - "Сплит" (2017), второй кусочек кинопаззла М. Найта Шьямалана, дополнивший "Неуязвимого" 2000-го, и в этом году влившийся с ним в "Стекло", финал трилогии.

Четвертое - опять Ван. И опять его жанровая франшиза - "Астрал" 2010 года, давший старт цепочке продолжений.

Замыкает пятерку лидеров еще одна жанровая сенсация - черная (во всех смыслах) сатира "Прочь" (2017) Джордана Пила, стремительного выбивающегося в лидеры крайне условного субсубжанра негритянских хорроров. Который он откровенно поясняет своей не слишком большой симпатией к белым актерам.

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