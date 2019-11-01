М. Найт Шьямалан показал отрывок из своего нового сериала

Режиссер и сценарист М. Найт Шьямалан показал в Twitter отрывок - и он довольно зловещего свойства - из "Дома с прислугой" (Servant), своего сериала для сервиса AppleTV, очередного "убийцы" Netflix.

В центре внимания - пара из Филадельфии, которая пребывает в трауре после постигшей их невыразимой трагедии - потери ребенка. При этом ситуацию обостряет вторгающаяся в их дом таинственная сила.

В ролях: Си Джей Сон ("Развод", "Наследники"), Джеффри Моуэри ("Детектив Раш", "Закон и порядок"), Лорен Эмброуз ("Клиент всегда мертв"), Эринн Анова ("Двойка", "Самый громкий голос"), Лиман Чен ("Мистер Мерседес", "Мистер Робот").

Режиссеры - Шьямалан и Лиза Брюльманн ("Убивая Еву"), сценарий - Тони Басгэллоп ("Быть человеком", "Берлинская резидентура").

В первом сезоне запланированы десять эпизодов. Премьера - 28 ноября.

AppleTV запускается сегодня. Помимо Servant в каталоге сервиса значатся, например, "Видеть" с Джейсоном Момоа, "Утреннее шоу" с Энистон и Уизерспун, комедийный байопик "Дикинсон", сериал формата "альтернативная история" "Ради всего человечества" о комической гонке сверхдержав в мире, где первыми на Луну высадились космонавты СССР.