Вышли два тизера хоррор-сериала М. Найта Шьямалана

На YouTube-канале AppleTV опубликованы два тизера сериала "Слуга" (Servant), созданного для сервиса "оскаровским" номинантом М. Найтом Шьямаланом, режиссером "Шестого чувства", "Сплита" и "Стекла".

"Слуга" расскажет о филадельфийской паре, которая пребывает в трауре после постигшей их невыразимой трагедии и отчуждается. При этом ситуацию обостряет вторгающаяся в их дом таинственная сила.

В ролях: Си Джей Сон ("Развод", "Наследники"), Джеффри Моуэри ("Детектив Раш", "Закон и порядок"), Лорен Эмброуз ("Клиент всегда мертв"), Эринн Анова ("Двойка", "Самый громкий голос"), Лиман Чен ("Мистер Мерседес", "Мистер Робот").

Режиссерами проекта выступают Шьямалан и Лиза Брюльманн ("Убивая Еву"), сценарий - Тони Басгэллоп ("Быть человеком", "Берлинская резидентура").

В первом сезоне запланированы десять эпизодов. Премьера - 1 ноября.