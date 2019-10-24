Видео: Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун повторили сцену из "Друзей"

Милота, что тут еще скажешь: актриса Дженнифер Энистон, которая только что сама завела официальный аккаунт в Instagram и немедля бросилась устанавливать рекорды, опять порадовала общественность.

На странице Риз Уизерспун, сыгравшей в "Друзьях" Джилл Грин, младшую сестру Рэйчел, появился небольшой видеоролик, где она и Энистон повторили сцену из легендарного ситкома. В этом году, кстати, отмечающего четверть века со дня премьеры.

"Одна из лучших частей работы с Джен - это возможность повторить моих любимые строчки из #FRIENDS!" - подписала Риз ролик, прикрепив тэг #theGreenSisters.

Забавно: Дженнифер уже успела подзабыть свои реплики, так что "сестре" пришлось их подсказать.

Напомним, что сейчас Энистон и Уизерспун вместе работают над сериалом "Утреннее шоу".

Ранее сообщалось, что Барецкий якобы зазвал Энистон в своего "Брата 3" - на роль "монашки, жены священника-людоеда".