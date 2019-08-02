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Дженнифер Энистон пригласили в "Брата 3" на роль монахини, жены людоеда

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    02.08.2019, 17:09
Текст:   Олег Усков

Шоумен и исполнитель рычащего шансона Стас Барецкий продолжает водить безумные хороводы вокруг своего предположительного явно психоделического кинополотна - мифической третьей части серии "Брат", по анонсам Стаса, посвященной похождениям самого младшего из братьев Багровых, юноши, одержимого желанием попасть в "Дом-2".

Очередное громкое заявление Барецкого - якобы приглашение сняться в опусе звезде ситкома "Друзья" Дженнифер Энистон. Для которой создатели уготовили роль "монахини, супруги священника-людоеда".

Как задорно на ходу сочиняет шоумен, "Рэйчел" видела первого и второго "Братьев", они ей-де понравились, но дело несколько застопорилось из-за финансового аппетита голливудской звезды.

- Сейчас у нас вопрос в деньгах. Дженнифер зарядила очень большую сумму - миллион долларов за один съемочный день. Это весь наш бюджет, - транслирует печаль Барецкого "Вечерняя Москва".

Фото: Arthur Mola/ Invision/ AP
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При этом Стас уверил, что не приуныл, а начал переговоры с инвесторами - "чтобы была возможность оплатить работу и других участников съемок".

Ранее Барецкий посулил в третьем "Брате" Микки Рурка, который за куда как более лаконичный гонорар сыграет бандита, "крышующего" подпольному казино, Волочкову, Джигурду, Панина, Киркорова, Галкина, Пугачеву, Алибасова с котом Чучей, рэпера Птаху и так далее.

Заметим, что большинство перечисленных на просьбу СМИ прокомментировать "Брата 3" лишь весело посмеялись.

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