Новости

80-летний Карел Готт отменил из-за болезни свой юбилейный концерт 12:22
Опубликован трейлер российского сериала "Чернобыль" 11:10
Актер Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Сергеем Шойгу 24.07.2019
Умер Рутгер Хауэр 24.07.2019
Бенедикт Камбербэтч сыграет самого известного художника-кошатника 24.07.2019

Барецкий озвучил гонорар Микки Рурка за съемки в "Брате 3"

Новости
    25.07.2019, 11:40
Текст:   Олег Усков

Российский шоумен Стас Барецкий неутомимо продолжает нагнетать вокруг своего предполагаемого кинопроекта "Брат 3" - про самого младшего из братьев Багровых и киллера, отстреливающего российскую элиту шоу-бизнеса. В частности - Бари Алибасова.

На этот раз Стас объявил, что в ленте снимется некогда большой американский актер Микки Рурк. Причем за скромный, по мнению Барецкого, гонорар - триста тысяч долларов. Которые инвесторы уже приготовились выделить.

"Через месяц 66-летний актер прилетит в Россию. Микки Рурк примет участие в фильме Стаса Барецкого "Брат-3", Микки Рурк сыграет в фильме "Брат-3" за 300 тысяч долларов", - цитируем.

Как уточнил Стас, отвечая на вопрос пользователей, у Рурка в его предполагаемом фильме роль бандита, "крышующего подпольное казино".

"Стас, успехов. Ждем фильма. Не подведи", - желают / призывают юзеры. В то время как другая часть подписчиков распекает шоумена за необоснованные, по их мнению, громкие анонсы.

Ранее, напомним, Барецкий сулил в картине Никиту Джигурду, Алексея Панина, Диану Шурыгину, Лолиту Милявскую, Анастасию Волочкову, Филиппа Киркорова, Максима Галкина, Аллу Пугачеву, знаменитого кота Чучу и так далее

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Актриса из "Тюдоров" Ника МакГиган умерла на 34-м году жизни 24.07.2019
Уэсли Снайпс отреагировал на перезапуск "Блэйда" 24.07.2019
Дублер Вина Дизеля пострадал и впал в кому во время съемок "Форсажа 9" 24.07.2019
Крупное издание о кино назвало сто лучших фильмов десятилетия 24.07.2019
⧣ США
Фото: twitter.com/ OnceInHollywood
Квентин Тарантино приедет в Москву 24.07.2019
Умер соратник Кена Кизи, писатель и сценарист Пол Красснер 24.07.2019
Умер легендарный музыкант Арт "Poppa Funk" Невилл 24.07.2019
⧣ Россия
Фото: kino-teatr.ru
В Москве обокрали актрису Елену Доронину 24.07.2019
В "Ленкоме" рассказали о состоянии Инны Чуриковой 24.07.2019
"Очень плохо": звукорежиссер "Кино" оценил "Группу крови" Metallica 24.07.2019
⧣ фото
Фото: twitter.com/ PrintFilm
Умер актер "бондианы" Дэвид Хедисон 23.07.2019
Marvel анонсировал старт четвертой фазы кинематографической вселенной 23.07.2019
Под Новосибирском в бою сошлись армии и монстры из "Ведьмака" 22.07.2019