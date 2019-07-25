Барецкий озвучил гонорар Микки Рурка за съемки в "Брате 3"

Российский шоумен Стас Барецкий неутомимо продолжает нагнетать вокруг своего предполагаемого кинопроекта "Брат 3" - про самого младшего из братьев Багровых и киллера, отстреливающего российскую элиту шоу-бизнеса. В частности - Бари Алибасова.

На этот раз Стас объявил, что в ленте снимется некогда большой американский актер Микки Рурк. Причем за скромный, по мнению Барецкого, гонорар - триста тысяч долларов. Которые инвесторы уже приготовились выделить.

"Через месяц 66-летний актер прилетит в Россию. Микки Рурк примет участие в фильме Стаса Барецкого "Брат-3", Микки Рурк сыграет в фильме "Брат-3" за 300 тысяч долларов", - цитируем.

Как уточнил Стас, отвечая на вопрос пользователей, у Рурка в его предполагаемом фильме роль бандита, "крышующего подпольное казино".

"Стас, успехов. Ждем фильма. Не подведи", - желают / призывают юзеры. В то время как другая часть подписчиков распекает шоумена за необоснованные, по их мнению, громкие анонсы.

Ранее, напомним, Барецкий сулил в картине Никиту Джигурду, Алексея Панина, Диану Шурыгину, Лолиту Милявскую, Анастасию Волочкову, Филиппа Киркорова, Максима Галкина, Аллу Пугачеву, знаменитого кота Чучу и так далее