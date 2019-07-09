Видео: Лолита поделилась впечатлениями от посещения ДНР и ЛНР

Певица Лолита Милявская, давшая концерты в Донецке и Луганске, поделилась впечатлениями от посещения Донбасса.

В своём Instagram артистка, родившаяся на Украине, выложила видео своих выступлений в столицах ДНР и ЛНР, которые прошли с аншлагами.

"Лишь бы не стреляли! Мы всё вытерпим!" - именно эту фразу я чаще всего слышала за 2 дня, проведённых с концертами для коренных жителей Луганска и Донецка. Ну что сказать... То, что мне рассказали обычные люди про перенесённые невзгоды, страшно повторить.. Но есть один важный для меня вывод - то, что я считала проблемами своей жизни, не стоит минуты, проведённой под обстрелом", - написала под одним из них Лолита.

Кроме того, певица опубликовала короткую запись из Дебальцево, где она оказалась проездом из Донецка в Луганск. "Когда это исчезнет, как страшный сон?.. Свои по своим... Только люди с больной психикой способны получать от этого "удовольствие", - сопроводила Лолита видео из города, где проходили кровопролитные бои.

Ранее сообщалось о расставании певицы с мужем.