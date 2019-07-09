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Видео: Лолита поделилась впечатлениями от посещения ДНР и ЛНР

Поп-музыка
    09.07.2019, 11:33
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Певица Лолита Милявская, давшая концерты в Донецке и Луганске, поделилась впечатлениями от посещения Донбасса.

В своём Instagram артистка, родившаяся на Украине, выложила видео своих выступлений в столицах ДНР и ЛНР, которые прошли с аншлагами.

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«Лишь бы не стреляли! Мы всё вытерпим!». Именно эту фразу я чаще всего слышала за 2 дня, проведённых с концертами для коренных жителей Луганска и Донецка. Ну что сказать... То, что мне рассказали обычные люди про перенесённые невзгоды, страшно повторить.. Но есть один Важный для меня вывод! - то, что я считала проблемами своей жизни, не стоит минуты, проведённой под обстрелом. Буду с Новой Силой Любить Жизнь, Любить Друзей, которые ещё раз подтвердили, что они у меня Лучшие, Любить петь и придумывать!!!! Ура!! Я Живу!! Это так Дорого!!! Всех Подписчиков и поклонников ЛЮБЛЮ!!!! ❤️✌️

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

"Лишь бы не стреляли! Мы всё вытерпим!" - именно эту фразу я чаще всего слышала за 2 дня, проведённых с концертами для коренных жителей Луганска и Донецка. Ну что сказать... То, что мне рассказали обычные люди про перенесённые невзгоды, страшно повторить.. Но есть один важный для меня вывод - то, что я считала проблемами своей жизни, не стоит минуты, проведённой под обстрелом", - написала под одним из них Лолита.

Кроме того, певица опубликовала короткую запись из Дебальцево, где она оказалась проездом из Донецка в Луганск. "Когда это исчезнет, как страшный сон?.. Свои по своим... Только люди с больной психикой способны получать от этого "удовольствие", - сопроводила Лолита видео из города, где проходили кровопролитные бои.

Ранее сообщалось о расставании певицы с мужем.

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