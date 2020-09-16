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Премьеру "Черной вдовы" могут опять перенести

Новости
    16.09.2020, 13:03
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Над сольной картиной "Черная вдова" о супершпионке Наташе Романовой снова нависла угроза переноса премьеры.

Фото: WDSSPR
Скарлетт Йоханссон: Черная вдова - феминистка

Как сообщает Variety, прокат фильма со Скарлетт Йоханссон в главной роли вряд ли стартует в кинотеатрах 5 ноября, как было запланировано ранее.

По инсайдерской информации, новая даты премьеры пока не выбрана, и сейчас этот вопрос находится на стадии обсуждения.

Согласно источнику издания, основная причина кроется в отсутствии у массового зрителя особого рвения возвращаться в кинозалы даже после отмены всех ограничительных мер, связанных со сдерживанием коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что после завершения карьеры в Marvel Скарлетт Йоханссон, возможно, присоединится к конкурирующей киновселенной DC.

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