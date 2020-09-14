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СМИ: После "Черной вдовы" Скарлетт Йоханссон уйдет из Marvel в DC

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    14.09.2020, 14:14
Текст:   Богдан Бобров

Готовящийся к выходу фильм "Черная вдова" должен стать своеобразным венцом карьеры актрисы Скарлетт Йоханссон в Marvel Studios.

Фото: kinopoisk.ru
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Пройдя на экране путь от рядового агента организации "Щ.И.Т." до полноценного члена команды "Мстители", Наташа Романова в "Финале" братьев Руссо пожертвовала своей жизнью ради спасения человечества, поэтому вряд ли уже сможет вернуться в киновселенную в качестве полноценного участника.

Но актриса, судя по всему, не готова навсегда завязать с супергеройским ремеслом. Как пишет We Got This Covered, Йоханссон сейчас ведет переговоры с Warner Bros. на предмет съемок в неназванном проекте по кинематографической вселенной DC, чтобы присоединиться к Бэтмену, Аквамену, Флэшу, Харли Квинн и прочим.

По инсайдерской информации, исполнительнице роли разведчицы с российскими корнями предложили роль Дон Грейнджер, скрывающейся за псевдонимом "Голубь" (Dove).

Персонаж чаще выступает в дуэте с напарником - "Ястребом" (Hawk), что забавно, учитывая, что в "Мстителях" ближайшим соратником Вдовы был Соколиный Глаз (Hawkeye).

Кроме того, в материале отмечается, что изначально в комиксных первоисточниках тандем "Ястреба и Голубя" состоял из двух братьев, а уже в следующем составе - из парня и девушки, и было бы неплохо, если новый вариант был бы целиком женским в угоду современным трендам индустрии.

В целом, все эти данные пока никем не подтверждены. К тому же, в сериале "Титаны" (Netflix) уже есть своя версия Дон Грейнджер, которую играет актриса Минка Келли, очень любимая поклонниками шоу.

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