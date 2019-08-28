Вышел трейлер "Титанов" с "Джорахом Мормонтом" в роли Бэтмена

На YouTube-канала DC представлен трейлер второго сезона подросткового супергеройского сериала "Титаны". Где на две минуты экранного времени понапихано всё как полагается - пафосные лозунги и вербальные прокламации, угрозы, причитания, плачи и жалобы: "Как же я устала от всего этого!". И, разумеется, всевозможное рубилово посредством сверхспособностей.

На фоне чего отдельной черешенкой выглядит ласкового и умудрено улыбающийся актер Йен Глен (король френдзоны Джорах из "Игры престолов") в роли сухощавого Бэтмена, Брюса Уэйна. У которого, как предполагают наблюдатели, будут возникать с протагонистом некоторые трения.

Судя по соотношению "лайков" и "дизлайков" под роликом, подавляющее большинство зрителей весь этот утомительный карнавал продолжает всецело устраивать.

Напомним, "Титаны" - шоу, в котором молодые супергерои объединяются в одноименную команду во главе с Диком Грейсоном, Найтвингом, первым Робином Бэтмена.

Цель боевитой группы неизменна - сражаться со злом. Которое постоянно откуда-нибудь напористо лезет.

Премьера первого сезона состоялась в октябре прошлого года. Премьера второго - 6 сентября на собственном стриминге DC. Где "Титаны" прочатся во флагманы.

К слову, в феврале текущего шоу обзавелось спин-оффом, местами довольно сюрреалистическим "Роковым патрулем" на основе одноименного комикса.