Братья Руссо хотят снять Криса Эванса в продолжении "Тайлера Рейка"

Братья Руссо, эпохально завершив свою работу в Marvel, неоднократно заявляли, что вряд ли когда-нибудь снова вернутся к кинокомиксам и хотят двигаться вперед.

Долгие годы сотрудничество со звездами "Мстителей", впрочем, никуда не делись - дуэт режиссеров быстренько перепрофилировал Криса Хемсворта из бога грома в элитного наемника и выпустил самый популярный фильм на платформе Netflix "Тайлер Рейк: Операция по спасению", в кратчайшие сроки получив зеленый цвет на производство сиквела.

И на этом тандем киноделов определенно не намерен останавливаться. Как пишет We Got This Covered, Руссо очень хотят заполучить во вторую часть Криса Эванса, который последние 10 лет стойко ассоциируется у широкой аудитории с образом Капитана Америки.

На данный момент неизвестно, состоялись ли уже переговоры между сторонами, и если состоялись - насколько их характер был официальным.

Но воссоединение на экране двух "выпускников" MCU, достойных молота Мьёльнира, в продолжении брутального экшена для армии фанатов Marvel было бы очень желанным.