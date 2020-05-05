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Боевик "Тайлер Рейк: Операция по спасению" получит продолжение

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    05.05.2020, 16:45
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Джо Руссо, поставивший вместе со своим братом "Сагу Бесконечности", заключил сделку о написании сценария для второй части картины "Тайлер Рейк: Операция по спасению". Об этом сообщает Deadline.

Фото: kinopoisk.ru
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Учитывая финал первого фильма, трудно сказать, какой временной период будет отражен в следующей ленте - это может быть как приквел, так и сиквел.

Согласно источнику, в качестве режиссера снова рассматривают Сэма Харгрейва, а Крис Хемсворт должен вернуться к титульной роли, но контракт с ним будет подписан только после завершения работы над сценарием.

Ранее Netflix спрогнозировал для картины "Тайлер Рейк: Операция по спасению" судьбу самой успешной премьеры на сервисе, что в условиях пандемии и почти полного отсутствия блокбастеров не особо удивительно.

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