Боевик "Тайлер Рейк: Операция по спасению" получит продолжение

Джо Руссо, поставивший вместе со своим братом "Сагу Бесконечности", заключил сделку о написании сценария для второй части картины "Тайлер Рейк: Операция по спасению". Об этом сообщает Deadline.

Учитывая финал первого фильма, трудно сказать, какой временной период будет отражен в следующей ленте - это может быть как приквел, так и сиквел.

Согласно источнику, в качестве режиссера снова рассматривают Сэма Харгрейва, а Крис Хемсворт должен вернуться к титульной роли, но контракт с ним будет подписан только после завершения работы над сценарием.

Ранее Netflix спрогнозировал для картины "Тайлер Рейк: Операция по спасению" судьбу самой успешной премьеры на сервисе, что в условиях пандемии и почти полного отсутствия блокбастеров не особо удивительно.