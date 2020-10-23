Скарлетт Йоханссон сыграет в ремейке "Невесты Франкенштейна"

Ну что за день сегодня! Орденоносная студия A24, подарившая нам, в частности, такие прекрасные киноленты, как "Маяк" и "Солнцестояние", займется ремейком классической хоррор-драмы 1935 года "Невеста Франкенштейна".

Лента, названная лаконично - "Невеста" (Bride), разрабатывается для Apple TV+.

Режиссер - лауреат премии "Оскар", чилиец Себастьян Лелио ("Фантастическая женщина", "Глория"). Он же - соавтор сценария, наряду с Лорен Шукер Блум и Ребеккой Анджело ("Оранжевый - хит сезона"). С теми же, стало быть, людьми, что параллельно подключены к новому "Человеку-волку" Ли Уонелла - с Райаном Гослингом.

Как передает THR, главную роль сыграет Скарлетт Йоханссон. Также выступающая сопродюсером картины.

Сроки нам пока не уточняют.