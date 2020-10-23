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Скарлетт Йоханссон сыграет в ремейке "Невесты Франкенштейна"

Новости
    23.10.2020, 15:37
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Ну что за день сегодня! Орденоносная студия A24, подарившая нам, в частности, такие прекрасные киноленты, как "Маяк" и "Солнцестояние", займется ремейком классической хоррор-драмы 1935 года "Невеста Франкенштейна".

Фото: instagram.com/tomholland2013
Том Холланд выложил фото в образе Нейтана Дрейка из Uncharted

Лента, названная лаконично - "Невеста" (Bride), разрабатывается для Apple TV+.

Режиссер - лауреат премии "Оскар", чилиец Себастьян Лелио ("Фантастическая женщина", "Глория"). Он же - соавтор сценария, наряду с Лорен Шукер Блум и Ребеккой Анджело ("Оранжевый - хит сезона"). С теми же, стало быть, людьми, что параллельно подключены к новому "Человеку-волку" Ли Уонелла - с Райаном Гослингом.

Как передает THR, главную роль сыграет Скарлетт Йоханссон. Также выступающая сопродюсером картины.

Сроки нам пока не уточняют.

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