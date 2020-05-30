Райан Гослинг сыграет оборотня в новом ремейке "Человека-волк"

39-летний канадский актер и любимец девушек, женщин и даже множества мужчин Райан Гослинг сыграет основного персонажа в очередной попытке вытащить на экраны Человека-волка.

Об этом сообщает THR, сославшись на подтверждение источника, и новость его теоретически хороша.

По остальному касту данных пока нет. Режиссер к проекту тоже еще не прикреплен.

Сценарий - на Лорен Шукер Блум и Ребекке Анджело ("Оранжевый - хит сезона").

Напомним. Кинодеятели давно намеревались перезапустить вселенную классических киномонстров студии Universal, но провал "Мумии" с Томом Крузом этим планам повредил. По крайней мере, временно, ведь переосмысление Ли Уоннеллом "Человека-невидимки" с Элизабет Мосс стяжало успех и кассу, заработав 123 миллиона при грошовом бюджете в семь миллионов. Тем сделав перезапуск бестиария вновь актуальным. А также породив анонс спин-оффа - "Девушку-невидимку" с Элизабет Бэнкс. Которая поставит фильм и сама сыграет в нем.

Оригинальный "Человек-волк" с Лоном Чейни-мл. вышел в 1941-м. В 2010-м студия выпустила ремейк с Бенисио Дель Торо, Энтони Хопкинсом и Эмили Блант, но общественность встретила его кисло.