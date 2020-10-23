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Тим Бёртон снимет новый сериал про семейку Аддамс

Новости
    23.10.2020, 13:44
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Праздник каждый день: вчера внезапно вышел тизер второго сезона сериала М. Найта Шьямалана "Дом с прислугой", а теперь вот встречаем ещё более замечательную новость - грядет свежий сериал про готическую семейку Аддамс.

Причем снять его может сам Тим Бёртон - из кресел режиссера и продюсера предприятия. Вот это поворот!

Выйдет шоу, с большой долей вероятности, на вездесущем Netflix.

Согласно инсайдерам, на которых сослался Deadline, в настоящее время демиург ведет на этот счет переговоры с MGM TV. Шоураннерами, сценаристами и сопродюсерами значатся Альфред Гоф и Майлз Миллар ("Тайны Смолвиля").

Фото: kinopoisk.ru
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По имеющимся данным, пока не подтвержденным, сериал осовременят, перенеся действие в наши дни, а главной его героиней станет Уэнздэй.

Напомним: в основе всего и вся - одноименные лаконичные рисованные истории Чарльза Аддамса, публиковавшиеся в The New Yorker с 1938 года.

В 64-м вышел первый сериал по "Аддамсам" - с Кэролин Джонс и Джоном Эстином. После были два фильма с Анжеликой Хьюстон, Раулем Хулио, Кристофером Ллойдом и Кристиной Риччи - в постановке Барри Зонненфельда. А также еще ряд проектов, включая прошлогодний полнометражный мультфильм, сиквел которого выйдет в 2021-м.

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