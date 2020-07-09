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"Человека-волка" с Гослингом может снять режиссер "Человека-невидимки"

Новости
    09.07.2020, 17:14
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Появилась информация, что постановщиком очередной попытки Universal перезапустить на большие экраны Человека-волка с Райаном Гослингом в главной роли может стать режиссер тепло принятого "Человека-невидимки" Ли Уоннелл. Также известный по "Апгрейду" 2018-го и фильмам серий "Пила" и "Астрал".

Фото: youtube.com/ Universal Pictures
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Об этом пишет Deadline. Уточнив, что 43-летний австралиец Уоннелл предложил некую особо оригинальную идею ленты, но базирующуюся на прежнем фундаменте - классическом фильме 1941 года. И сейчас с режиссером ведутся переговоры.

Ранее сообщалось, что сценарием проекта занимаются Лорен Шукер Блум и Ребекка Анджело (сериал "Оранжевый - хит сезона"). И по имеющимся наметкам Гослинг сыграет телеведущего, которого укусил оборотень. В итоге картина обещана сплавом "Телесети" Люмета и "Стрингера" с Джилленхолом.

Дат и остального каста у ленты по-прежнему нет.

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