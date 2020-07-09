"Человека-волка" с Гослингом может снять режиссер "Человека-невидимки"

Появилась информация, что постановщиком очередной попытки Universal перезапустить на большие экраны Человека-волка с Райаном Гослингом в главной роли может стать режиссер тепло принятого "Человека-невидимки" Ли Уоннелл. Также известный по "Апгрейду" 2018-го и фильмам серий "Пила" и "Астрал".

Об этом пишет Deadline. Уточнив, что 43-летний австралиец Уоннелл предложил некую особо оригинальную идею ленты, но базирующуюся на прежнем фундаменте - классическом фильме 1941 года. И сейчас с режиссером ведутся переговоры.

Ранее сообщалось, что сценарием проекта занимаются Лорен Шукер Блум и Ребекка Анджело (сериал "Оранжевый - хит сезона"). И по имеющимся наметкам Гослинг сыграет телеведущего, которого укусил оборотень. В итоге картина обещана сплавом "Телесети" Люмета и "Стрингера" с Джилленхолом.

Дат и остального каста у ленты по-прежнему нет.