Опубликованы новые кадры "Ванда/Вижн" с беременной Алой Ведьмой

Журнал Entertainment Weekly опубликовал новые кадры грядущего сериала "Ванда/Вижн".

Шоу расскажет историю Алой Ведьмы после событий фильма "Мстители: Финал". На одном из кадров, заметно, что супергероиня находится в интересном положении.

О сюжете проекта до сих пор почти ничего не известно. Согласно ранним утечкам, события в нем могут разворачиваться в подсознании супергероини, в созданном ей измерении, и в дальнейшем будут тесно связаны с картиной "Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия".

Кроме того, издание опубликовало обложку следующего выпуска.

Премьера сериала "Ванда/Вижн" должна состояться на Disney+ до конца текущего года, но точной даты пока нет.