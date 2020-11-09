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Стал известен сюжет фильма "Доктор Стрэндж 2"

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    09.11.2020, 15:02
Текст:   Богдан Бобров
Фото: Disney Фото: Disney
Фото: Disney

В связи с затянувшейся паузой в кинопрокате студия Marvel не спешит делиться подробностями о картинах следующей фазы своей киновселенной, но некоторые данные все же попадают в Сеть.

Фото: kinopoisk.ru
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Radiotimes пишет со ссылкой на Production Weekly о том, что стал известен синопсис фильма "Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия".

Согласно представленным данным, после событий блокбастера "Мстители: Финал" герой Бенедикта Камбербэтча продолжит изучать Камень времени, но что-то, как это часто бывает, пойдет не по плану и приведет к появлению "неостановимого и неописуемого зла". При этом еще упоминается, что во всем будет замешан старый друг бывшего хирурга, который переквалифицируется во врага и, соответственно, злодея.

Премьера картины назначена на 2022 год, но сейчас очень тяжело верить в твердость таких сроков, так как в настоящее время где-то на полках в Marvel Studios до сих пор лежат три отснятые картины, которые пока еще не добрались до кинотеатров.

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