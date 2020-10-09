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Доктор Стрэндж станет новым наставником Человека-паука

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    09.10.2020, 11:20
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Человек-Паук, несмотря на два сольных фильма и полноценное членство в Мстителях, в киновселенной Marvel все никак не может обрести самодостаточность.

Фото: instagram.com/vancityreynolds
Райан Рейнольдс может стать самым высокооплачиваемым актером Marvel

The Hollywood Reporter пишет о том, что в третьей картине о похождениях дружелюбного соседа должность наставника Питера Паркера займет Доктор Стрэндж.

Персонаж Бенедикта Камбербэтча выступит ментором юного недотепы, как когда-то Тони Старк и Ник Фьюри.

Также сообщается, что именно с появлением могущественного мага связано возвращение в кинокомиксы Джейми Фокса в роли злодея Электро. Судя по всему, таким образом зрителей будут готовить к мультивселенной в серии фильмов Marvel.

Премьера триквела запланирована на декабрь 2021 года.

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