Доктор Стрэндж станет новым наставником Человека-паука

Человек-Паук, несмотря на два сольных фильма и полноценное членство в Мстителях, в киновселенной Marvel все никак не может обрести самодостаточность.

The Hollywood Reporter пишет о том, что в третьей картине о похождениях дружелюбного соседа должность наставника Питера Паркера займет Доктор Стрэндж.

Персонаж Бенедикта Камбербэтча выступит ментором юного недотепы, как когда-то Тони Старк и Ник Фьюри.

Также сообщается, что именно с появлением могущественного мага связано возвращение в кинокомиксы Джейми Фокса в роли злодея Электро. Судя по всему, таким образом зрителей будут готовить к мультивселенной в серии фильмов Marvel.

Премьера триквела запланирована на декабрь 2021 года.