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"Легенды" от Marvel станут новым сериалом для Disney+

Новости
    16.12.2020, 15:04
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Студия Marvel продолжает палить анонсами для сервиса Disney+. Вслед за целой россыпью объявлений представлен еще один сериал, который получил название "Легенды".

Фото: www.kinopoisk.ru
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Он призван освежить в памяти поклонников информацию о ключевых персонажах и событиях, которых авторы киновселенной наворотили за последние 12 лет.

Премьера назначена на 8 января 2021 года. Первый эпизод будет посвящен Алой ведьме Ванде Максимофф, второй - Вижену, судя по всему, чтобы лучше подготовить зрителей к их совместному шоу "Ванда/Вижн", которое стартует 15 января 2021-го.

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