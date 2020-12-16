"Легенды" от Marvel станут новым сериалом для Disney+

Студия Marvel продолжает палить анонсами для сервиса Disney+. Вслед за целой россыпью объявлений представлен еще один сериал, который получил название "Легенды".

Он призван освежить в памяти поклонников информацию о ключевых персонажах и событиях, которых авторы киновселенной наворотили за последние 12 лет.

Премьера назначена на 8 января 2021 года. Первый эпизод будет посвящен Алой ведьме Ванде Максимофф, второй - Вижену, судя по всему, чтобы лучше подготовить зрителей к их совместному шоу "Ванда/Вижн", которое стартует 15 января 2021-го.