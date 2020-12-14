По "Секретному вторжению" Marvel снимут сериал с Сэмюэлем Джексоном

Среди щедрой россыпи анонсов Disney на предстоящее тотальное расширение кинематографической вселенной Marvel прозвучали некоторые особо мощные посулы. В частности, нам пообещали игровой сериал по "Секретному вторжению" (Secret Invasion).

Более того, в шоу Ника Фьюри вновь сыграет Сэмюэль Л. Джексон, а командира Скруллов Талоса - опять Бен Мендельсон (его персонаж появляется в "Капитане Марвел" и ленте "Человек-паук: Вдали от дома"). Предстоящее зрелище студия заявляет как "эпичный кроссовер".

Суть. Secret Invasion - стартовавшая летом 2008-го изначально мини-серия, крайне важная для новейшей истории Marvel. На арене там, помимо Фьюри, - Железный человек, Фантастическая четвертка, Человек-паук, Сорвиголова, Росомаха и прочие поборники вселенского добра. Антагонистами же выступает раса оборотней-Скруллов, умеющих принимать решительно любой облик.

События разворачиваются после Гражданской войны: так как общество супергероев было разобщено конфронтацией двух лагерей, коварные Скруллы нашли момент для оккупации Земли подходящим и начали вторжение, прокравшись даже в ряды защитников планеты.

Выяснилось это после смерти Электры, которая оказалась замаскированным Скруллом. Далее диверсантами нападавших оказались король Нелюдей Черный Гром, Капитан Марвел, Женщина-паук, Невидимая леди и ряд менее значимых персон. Включая Джарвиса, дворецкого Тони Старка.

После основной мини-серии история начала стремительно и богато разрастаться, дополняясь десятками новых комиксов. А также нашла точечное отражение в анимационном сериале 2010-2013 годов "Мстители. Величайшие герои Земли"

Даты реализации сериала в компании пока не назвали.

Ранее сообщалось, что режиссер нового "Человека-паука" перезапустит "Фантастическую четверку", а у Грута из "Стражей Галактики" появится анимационная серия.