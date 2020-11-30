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Проявились подробности о сериале про Женщину-Халка

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    30.11.2020, 15:38
Текст:   Олег Усков

Предстоящее супергеройское телешоу канала Disney+ про Женщину-Халка (She-Hulk), кузину Брюса Бэннера (собственно Халка) приросло еще некоторой информацией.

Фото: kinopoisk.ru
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Напомним. Сериал станет одним из фрагментов масштабнейшей Четвертой фазы Кинематографической вселенной Marvel, где, помимо сонма полнометражек, будут развернуты такие телешоу, как "Соколиный глаз", "Локи", "Сокол и Зимний солдат", "Ванда/Вижн" и "Лунный рыцарь" (это пока).

Причем "Ванда/Вижн" уже готов, а работы над "Хоукаем" стартуют в Нью-Йорке уже 2 декабря. После чего съемочной процесс переместится в Атланту. Далее студия займется "Рыцарем" - в марте, тогда как "Женщиной-Халком", возможно, месяцем ранее. Ну, или параллельно с "Лунным рыцарем" - тут информация источников расходится.

Ранее появилось сообщение, что супергероиню сыграет звезда "Темное дитя" Татьяна Маслани, но она зачем-то пыталась это опровергать.

Также инсайдеры настаивают, что в сериале практически наверняка появится играющий Халка в полнометражных лентах Марк Руффало - минимум эпизодически.

Еще известно, что осевой злодейкой шоу станет некая Люси, которую описывают как "гламурную, имеющую вес в социальных сетях темную версию Кардашьян, полную противоположность главной героини", передает The Illuminardi.

Премьера сериала, состоящего из шести эпизодов, может состояться в 2022 году.

Женщину-Халка придумал Стэн Ли. Она - юрист Дженнифер Уолтерс, которая получила сверхспособности после переливания крови Брюса Бэннера и, в отличие от двоюродного брата, сразу сумела взять под контроль свои новые силы. Дебют ее состоялся в комиксах в 1980-м.

К слову, разработка фильма про Уолтерс началась еще в девяностые, причем на ее роль уже была утверждена "Рыжая Соня" Бригитта Нильсен, но в конечном итоге проект свернули.

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