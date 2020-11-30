Проявились подробности о сериале про Женщину-Халка

Предстоящее супергеройское телешоу канала Disney+ про Женщину-Халка (She-Hulk), кузину Брюса Бэннера (собственно Халка) приросло еще некоторой информацией.

Напомним. Сериал станет одним из фрагментов масштабнейшей Четвертой фазы Кинематографической вселенной Marvel, где, помимо сонма полнометражек, будут развернуты такие телешоу, как "Соколиный глаз", "Локи", "Сокол и Зимний солдат", "Ванда/Вижн" и "Лунный рыцарь" (это пока).

Причем "Ванда/Вижн" уже готов, а работы над "Хоукаем" стартуют в Нью-Йорке уже 2 декабря. После чего съемочной процесс переместится в Атланту. Далее студия займется "Рыцарем" - в марте, тогда как "Женщиной-Халком", возможно, месяцем ранее. Ну, или параллельно с "Лунным рыцарем" - тут информация источников расходится.

Ранее появилось сообщение, что супергероиню сыграет звезда "Темное дитя" Татьяна Маслани, но она зачем-то пыталась это опровергать.

Также инсайдеры настаивают, что в сериале практически наверняка появится играющий Халка в полнометражных лентах Марк Руффало - минимум эпизодически.

Еще известно, что осевой злодейкой шоу станет некая Люси, которую описывают как "гламурную, имеющую вес в социальных сетях темную версию Кардашьян, полную противоположность главной героини", передает The Illuminardi.

Премьера сериала, состоящего из шести эпизодов, может состояться в 2022 году.

Женщину-Халка придумал Стэн Ли. Она - юрист Дженнифер Уолтерс, которая получила сверхспособности после переливания крови Брюса Бэннера и, в отличие от двоюродного брата, сразу сумела взять под контроль свои новые силы. Дебют ее состоялся в комиксах в 1980-м.

К слову, разработка фильма про Уолтерс началась еще в девяностые, причем на ее роль уже была утверждена "Рыжая Соня" Бригитта Нильсен, но в конечном итоге проект свернули.