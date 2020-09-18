Новости

Сериал Ридли Скотта Воспитанные волками" продлили на второй сезон 10:45
Компания Disney стала прокатчиком "Майора Грома", названа дата премьеры 17.09.2020
"Мандалорец" взял больше всех "Эмми" в технических номинациях 17.09.2020
Названа дата начала съемок фильма "Флэш" с двумя Бэтменами 17.09.2020
Помощник Бориса Моисеева рассказал, как певцу живется на пенсии 17.09.2020

Найдена актриса на роль Женщины-Халка в сольном сериале

Новости
    18.09.2020, 11:05
Текст:   Олег Усков

Неплохо: 34-летняя канадская актриса Татьяна Маслани, отлично зарекомендовавшая себя всеми главными женскими ролями в фантастическом сериале "Темное дитя", сыграет Женщину-Халка (She-Hulk) в "сольнике" персонажа для Disney+.

Фото: kinopoisk.ru
Названа дата начала съемок фильма "Флэш" с двумя Бэтменами

Об этом сообщает Deadline со ссылкой на источник. На Marvel Studios информацию на момент написания заметки официально пока не подтвердили.

Шоураннер проекта - Джессика Гао ("Робоцып", "Рик и Морти", "Силиконовая долина") режиссер - Кэт Койро ("Бруклин 9-9", "Моцарт в джунглях", "В Филадельфии всегда солнечно").

Женщина-Халк - это придуманная Стэном Ли из стратегических соображений кузина Халка, Брюса Баннера, юрист Дженнифер Уолтерс, которая получили сверхспособности после переливания крови Брюса и, в отличие от брата, умеет контролировать новые силы. Ее дебют состоялся в комиксах в 1980-м.

Фото: kinopoisk.ru
Компания Disney стала прокатчиком "Майора Грома", названа дата премьеры

Разработка фильма о Уолтерс началась еще в девяностые, причем на ее роль уже была утверждена "Рыжая Соня" Бригитта Нильсен, но в конечном итоге проект свернули.

Напомним: "Женщина-Халк" - лишь одно из многих шоу по комиксам Marvel, где уже в работе "Сокол и Зимний солдат" (с участием Агента США), сериал о суперсупругах "Ванда / Вижн" и "сольник" главного оппонента Тора Локи - злокозненного сводного брата Бога грома.

Сам "Халк", актер Марк Руффало, Татьяну в Twitter уже поздравил тем временем. "Добро пожаловать в семью", - пишет.

Новости

Уилл Смит может сыграть главную роль в "Стартреке" 17.09.2020
"Мулан" установила рекорд в интернете 17.09.2020
СМИ: Певица Валентина Легкоступова перед смертью была жестоко избита 17.09.2020
Вышел трейлер "Грани времени" от авторов "Ломки" и "Паранормального" 17.09.2020
⧣ США
Фото: Disney
Трейлер: Disney эффектно анонсировал свои премьеры 17.09.2020
Фото: Джаред Лето раскачался для "Трона 3" 17.09.2020
⧣ интернет
Фото: instagram.com/ comicbook
Роберта Паттинсона показали в новом костюме Бэтмена на свежем постере 17.09.2020
"Рубеус Хагрид" выступил в защиту Джоан Роулинг 17.09.2020
Как интернет отреагировал на первые кадры экранизации Uncharted 16.09.2020
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Рассекречена информация о новых монстрах следующего сезона "Ведьмака" 16.09.2020
Вышел трейлер комедийного сериала "Лунная база 8" 16.09.2020
Тайка Вайтити снимет сериал о пиратах 16.09.2020