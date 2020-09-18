Найдена актриса на роль Женщины-Халка в сольном сериале

Неплохо: 34-летняя канадская актриса Татьяна Маслани, отлично зарекомендовавшая себя всеми главными женскими ролями в фантастическом сериале "Темное дитя", сыграет Женщину-Халка (She-Hulk) в "сольнике" персонажа для Disney+.

Об этом сообщает Deadline со ссылкой на источник. На Marvel Studios информацию на момент написания заметки официально пока не подтвердили.

Шоураннер проекта - Джессика Гао ("Робоцып", "Рик и Морти", "Силиконовая долина") режиссер - Кэт Койро ("Бруклин 9-9", "Моцарт в джунглях", "В Филадельфии всегда солнечно").

Женщина-Халк - это придуманная Стэном Ли из стратегических соображений кузина Халка, Брюса Баннера, юрист Дженнифер Уолтерс, которая получили сверхспособности после переливания крови Брюса и, в отличие от брата, умеет контролировать новые силы. Ее дебют состоялся в комиксах в 1980-м.

Разработка фильма о Уолтерс началась еще в девяностые, причем на ее роль уже была утверждена "Рыжая Соня" Бригитта Нильсен, но в конечном итоге проект свернули.

Напомним: "Женщина-Халк" - лишь одно из многих шоу по комиксам Marvel, где уже в работе "Сокол и Зимний солдат" (с участием Агента США), сериал о суперсупругах "Ванда / Вижн" и "сольник" главного оппонента Тора Локи - злокозненного сводного брата Бога грома.

Сам "Халк", актер Марк Руффало, Татьяну в Twitter уже поздравил тем временем. "Добро пожаловать в семью", - пишет.