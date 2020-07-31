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Локи изменится в новом сериале Marvel

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    31.07.2020, 12:28
Текст:   Айгуль Бакирова
Фото: Disney Фото: Disney
Фото: Disney

Актриса предстоящего сериала "Локи" Гугу Мбата-Роу заявила в интервью ET, что персонаж Тома Хиддлстона "повзрослеет" в предстоящем сольном спин-оффе.

Фото: youtube.com/ IGN
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Шоу выйдет на канале Disney+, где Хиддлстон вновь сыграет свою знаменитую роль, несмотря на то, что его герой был ранее убит Таносом в фильме "Мстители: Война бесконечности".

Сериал, как ожидается, наконец прояснит судьбу Локи и, возможно, подтвердит версию, что герой всё-таки выжил в альтернативном временном пространстве после того, как телепортировался туда вместе с Тессерактом в фильме "Мстители. Финал". При этом появится новая сюжетная линия. "Будет захватывающе увидеть Тома и его персонажа в центре истории", - обещает Мбата-Роу.

Детали проекта до сих пор остаются секретом. Единственное, о чём можно говорить точно - персонаж, которого сыграет Мбата-Роу, будет центральным в новом сериале.

Фото: kinopoisk.ru
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Ранее сам Том Хиддлстон разоткровенничался, рассказав DigitalSpy, что Локи придется столкнуться "с грозными противниками, которых он никогда не видел и не знал".

Сообщается, что ещё одна голливудская звезда присоединится к актерскому составу фильма, им якобы станет Теспиан Ричард Грант ("Сможете ли вы меня простить?") , "Матч", "Быть Стэнли Кубриком", "Пенелопа", "Звездные войны. Скайуокер. Восход".

Премьера сериала состоится весной 2021 года.

Ранее стало известно, что Marvel намерен снять сольный фильм о Халке.

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