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Marvel снимет сольный фильм об "умном" Халке

Новости
    29.07.2020, 15:15
Текст:   Айгуль Бакирова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Сольный фильм о Халке от студии Marvel уже находится на ранней стадии разработки, сообщает We Got This Covered.

Фото: Disney
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Супергероя сыграет Марк Руффало, который уже исполнял роль зеленого монстра в фильмах марвеловской линейки. Предстоящая картина должна рассказать о трансформации Брюса Баннера в "умного" Халка, происходящей между фильмами "Мстители: Война бесконечности" и "Мстители: Финал".

Сам Руффало неоднократно заявлял, что хотел бы снять отдельный фильм для своего персонажа. В интервью Variety он заявил, что уже долгое время настаивал на спин-оффе про Халка, так как студия давно дала "зеленый свет" сольным проектам про Черную вдову, Соколиного глаза и Локи.

"Было бы интересно заполнить все пробелы, рассказав, что произошло с ним между всеми этими фильмами, - заявил актер. - Мы никогда по-настоящему не следили за ним. Он всегда остаётся в стороне".

Фото: www.kinopoisk.ru
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Руффало также посетовал, что он много раз озвучивал идею главе Marvel Кевину Фейджу. Однако реализация его мечты сталкивалась с юридическими препятствиями: права на Халка принадлежат не Marvel, а Universal Pictures.

Пять лет назад актер даже шутил, что, так как эти студии "не очень хорошо ладят" друг с другом, возможно, он будет слишком стар, чтобы сыграть Халка, когда они придут к соглашению. Осталось дождаться официальной информации от самой киностудии.

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