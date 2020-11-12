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Сериал "Лунный рыцарь" с Оскаром Айзеком будут снимать в Будапеште

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    12.11.2020, 15:57
Текст:   Роман Кияшко

Сериал "Лунный рыцарь" в киновселенной Marvel будут снимать в столице Венгрии. А это значит, что всем фанатам героя и заинтересованным зрителям стоит ждать готических декораций и мрачной атмосферы.

Фото: youtube.com/ Netflix
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Как сообщает Discussing Film, съемки начнутся только в начала 2021 года. И на этот раз всему виной не коронавирус, а высокая занятость Оскара Айзека, исполнителя главной роли - собственно, Лунного рыцаря Марка Спектора. Он сейчас заканчивает работу в новой версии "Сцен из супружеской жизни" Ингмара Бергмана.

Предположительно, Будапештом съемки не ограничатся и список локаций расширят. Шоураннерами будут Джереми Слейтер и Мохамед Диаб. Первый работал сценаристом над двумя сериалами последних лет - "Академией "Амбрелла" и "Изгоняющим дьявола". Ну а Диаб известен пока только по нескольким ближневосточным картинам. "Лунный рыцарь" станет для него первым крупным проектом в Соединенных Штатах.

Когда ждать премьеры, пока неизвестно, но выйдет она на стриминговом сервисе Disney+. С сюжетом тоже ничего не понятно.

Фото: instagram.com/ bosslogic
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Лунный рыцарь известен любителям комиксов Marvel. В кинематографе он еще не мелькал, хотя время от времени появлялся в анимации и видеоиграх. Похожий на Бэтмена, Марк Спектор при этом обладает более внушительным арсеналом навыков и суперспособностей. Во-первых, с интеллектом и финансами у него все в порядке. Вдобавок к этому ему приписывают бессмертность, сверхвыносливость, ускоренную регенерацию и прочие способности оборотня. Все это даровал ему египетский бог Луны.

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