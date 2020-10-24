Disney сделает Золушку чернокожим юношей

Дна у толерантности, как известно, нет. Что в очередной раз намерен зрителю веско подтвердить Disney.

Как передает Deadline, в планах студии - очередная, особо "прогрессивная" адаптация сказки про Золушку, где главной героиней… точнее, героем станет афроамериканец Эль - 19-летний актер Чоузен Джейкобс, известный по роли Майка Хэнлона в новых "Оно".

Лента получила название Sneakerella, что можно перевести как "Кроссолушка". Объясняется данный выпляс просто: Золушк работает в семейном нью-йоркском обувном магазине в Квинсе, доставшемся ему от покойной мамы. При этом душа парня лежит к дизайну кроссовок. Но данный талант бедолага вынужден скрывать, боясь насмешек отчима и двух сводных братьев, которые спят и видят, как бы покрепче отравить Золушку жизнь.

Как уточнило издание, финал у истории грядет лучезарный - парень встретит предмет лирического интереса Киру Кинг (Александра Андервуд, "И повсюду тлеют пожары"), дочь известного баскетболиста и спортивного магната (его сыграет четырехкратный чемпион NBA Джон Салли), и жизнь наладится. А, ну и, естественно, Фея Крестная станет Феем Крестным.

Согласно анонсу авторов, новая "Золушка" станет несказанно освежающим первоисточник хип-хоп-мюзиклом.

Премьеру посулили на следующий год на собственном стриминге корпорации.

Ранее сообщалось, что в новой экранизации "Питера Пэна" фея Динь-Динь станет чернокожей. Кроме того, крепкие духом могут полюбоваться трейлером приквела-кроссовера "Питера Пэна" и "Алисы в стране чудес", где оба названных - негритята.