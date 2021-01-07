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Официально: Оскар Айзек сыграет Лунного рыцаря

Новости
    07.01.2021, 17:19
Текст:   Олег Усков

41-летний американский актер гватемальского происхождения Оскар Айзек ("Звездные войны", новая "Дюна") теперь уже совершенно определенно сыграет супергероя комиксов Marvel Лунного рыцаря в "сольном" сериале.

Фото: kinopoisk.ru
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Это подтвердил сегодня оператор проекта Грегори Миддлтон в своем Instagram. Отметив, что для него присоединиться к шоу - большая честь.

"В миру" Рыцаря зовут Марк Спектор, это бывший боксер, морпех и агент ЦРУ, получивший суперсилы от Хонсу - египетского бога Луны.

Дебют персонажа состоялся в комиксах в 1975 году, на экране - в четвертом сезоне анимационного сериала "Великий Человек-паук".

Старт съемок намечен на ближайшее время в Будапеште.В первом сезоне обещаны шесть эпизодов. Даты премьеры пока нет. Остальной каст не озвучен.

Сопродюсер предприятия - Кевин Файги ("Женщина-Халк", "Мисс Марвел", "Капитан Марвел", "Сокол и Зимний Солдат", "Черная Вдова", "Ванда/Вижн", "Стражи Галактики", "Доктор Стрэндж" ну и, в принципе, всё остальное там).

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