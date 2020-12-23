Warner Bros. может отменить премьеру "Дюны" в интернете

Скандал вокруг решения Warner Bros. выпустить свои ближайшие потенциальные блокбастеры одновременно в кинотеатрах и на платформе HBO Max набирает обороты.

Напомним, идея вызвала большое неудовольствие у многих: у студии Legendary, которая сотрудничает с WB, у автора "Дюны" Дени Вильнёва, у Кристофера Нолана, вдобавок назвавшего HBO Max "худшим стриминговым сервисом" и многих других. Поддержали WB немногие - в частности, Ридли Скотт и, как сообщает Vanity Fair, Стивен Содерберг.

Теперь, по информации инсайдера Deadline, в Warner готовы под давлением пойти на уступки и отменить раннюю премьеру "Дюны" в Сети. Пока официального подтверждения этому, впрочем, нет. Но есть вероятность, что долгожданную новую экранизацию романа Фрэнка Герберта поначалу покажут только в кино.

"Дюна", а также лента "Годзилла против Конга" на 75% профинансированы компанией Legendary, которая настаивает на традиционной прокатной судьбе обоих фильмов.

Ранее режиссёр "Чудо-женщины" рассказала, что студия WB заставила её изменить финал первого фильма.