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Премьеру новой "Дюны" из-за пандемии перенесли на год

Новости
    05.10.2020, 22:59
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Перспективы мирового кинопроката только что окончательно потонули во мраке кромешном. Как передает Deadline, премьера нового прочтения "Дюны" от Дени Вильнёва сместилась почти на год - вместо середины наступающего декабря картину нам теперь покажут только в октябре 2021-го (!).

Перед этим, напомним, почти на полгода вперед уехал 25-й "Бонд", а следом за ним - и девятый "Форсаж".

Причина ясна: касса "Довода" Нолана только-только смогла перевалить за трехсотмиллионную отметку - лента даже не окупилась. Соответственно, выпускать сейчас в прокат другие блокбастеры с бюджетами в четверть миллиарда долларов для студий просто финансовое самоубийство.

Как сообщает издание, в планах Warner Bros. все еще стоит премьера на 24 декабря сиквела "Чудо-женщины", но с каждым днем и эта дата все более и более сомнительна.

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