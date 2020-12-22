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Warner Bros. заставила режиссера "Чудо-женщины" изменить концовку

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    22.12.2020, 14:48
Текст:   Богдан Бобров

Пэтти Дженкинс - режиссер дилогии о Чудо-женщине - в беседе с IGN рассказала, что концовка первой части кинокомикса была изменена в последний момент, причем сделано это было под давлением студии Warner Bros.

Фото: kinopoisk.ru
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Постановщица не уточнила подробностей того, что изначально задумывалось в финале, но итоговый вариант с битвой Дианы Принс с Аресом ей тоже пришелся по душе.

Также Дженкинс сообщила, что в сиквеле ситуация не повторилась и она реализовала все свои запланированные идеи.

"Чудо-женщина: 1984" выходит в российский прокат 14 января 2021 года.

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