Warner Bros. заставила режиссера "Чудо-женщины" изменить концовку

Пэтти Дженкинс - режиссер дилогии о Чудо-женщине - в беседе с IGN рассказала, что концовка первой части кинокомикса была изменена в последний момент, причем сделано это было под давлением студии Warner Bros.

Постановщица не уточнила подробностей того, что изначально задумывалось в финале, но итоговый вариант с битвой Дианы Принс с Аресом ей тоже пришелся по душе.

Также Дженкинс сообщила, что в сиквеле ситуация не повторилась и она реализовала все свои запланированные идеи.

"Чудо-женщина: 1984" выходит в российский прокат 14 января 2021 года.