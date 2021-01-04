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В Сети показали возможное развитие сюжета "Человека-паука 3"

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    04.01.2021, 20:03
Текст:   Богдан Бобров

Вокруг третьей части "Человека-паука" голливудскими и не очень инсайдерами аккумулируется огромное количество слухов, которые в основном строятся на использовании в картине концепции мультивселенной. Якобы в триквеле появятся три версии главного героя, две ЭмДжей и целая орава злодеев из предыдущих экранизаций.

При этом почти ничего неизвестно о сюжете проекта. Да что и говорить - студия до сих пор не раскрыла официального названия ленты.

Этот пробел взялись заполнить сетевые художники, представив аудитории возможные варианты развития истории. Один из них опубликован в Instagram-аккаунте Comicbook.

На арте Человек-паук Эндрю Гарфилда в черном костюме держит на руках раненного супергероя в исполнении Тома Холланда. "Вы бы плакали?" - задает вопрос своим подписчикам издание под постом.

Подобный исход - со смертью Паркера Холланда - вполне возможен. Может быть не в такой кардинальной форме, но Marvel уже давно готовит почву для выведения на первый план другого стенолаза - Майлза Моралеса. В других медиа (видеоигры, мультфильмы и комиксы) это уже произошло, да и сам Том Холланд как-то заявлял, что "белый гетеросексуальный парень" в такой культовой роли - это слишком скучно.

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