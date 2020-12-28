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Леонардо Ди Каприо в роли Человека-паука показали в Сети

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    28.12.2020, 15:03
Текст:   Богдан Бобров

Пока Sony и Marvel официально не подтверждают и не опровергают утечки о включении в каст третьего "Человека-паука" персонажей из предыдущих экранизаций, проект продолжает обрастать самыми безумными слухами.

Художник с ником ultraraw26 визуализировал одно из предположений голливудских инсайдеров о том, что в триквеле может сыграть Леонардо Ди Каприо в качестве Питера Паркера из параллельного измерения.

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда оскароносного актера изображают супергероем в красно-синем трико. Похожие концепт-арты появлялись и ранее, а на YouTube есть даже дипфейк-видео в плохоньком исполнении.

Все подобные "сливы" и "утечки" на фоне молчания студий выглядят по меньшей мере смешно, и в Сети уже начали появляться шутки на тему полного каста грядущей картины с Томом Холландом.

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