Магуайра и Росомаху предложили на роль наставника Человека-паука

Роль Человека-паука для Тоби Магуайра, скорее всего, останется самой значимой в его карьере. Да и для всей индустрии развлечений трилогия Сэма Рэйми вместе с франшизой "Люди Икс" заложила основу для того, чтобы следующие два десятилетия на больших экранах гремели блокбастеры с супергероями в трико, а финал "Мстителей" один за другим устанавливал мировые рекорды по сборам.

Может быть поэтому, именно к дружелюбному соседу всегда было особенное и трепетное отношение как со стороны поклонников кинокомиксов, так и с точки зрения студий.

В киновселенной Marvel Питер Паркер становится сиротой трижды - сначала за кадром потеряв родителей и дядю Бена, а затем уже в кульминации ленты братьев Руссо, простившись с Железным человеком.

Версия Тома Холланда до сих пор отчаянно нуждается в наставнике. И фанаты искренне надеются, что на эту роль будет выбран именно Паук Тоби Магуайра, который может быть представлен в триквеле при использовании концепции мультивселенной. Художник с ником spdrmnkyxxiii визуализировал эту идею и поделился ей в своем Instagram-аккаунте.

А через некоторое время добавил еще одного известного по комиксам "старика" - Росомаху Логана в исполнении Хью Джекмана.

К сожалению, о настоящих намерениях Sony и Marvel по включению в каст персонажей из предыдущих экранизаций ничего до конца неясно. Поток утечек от голливудских инсайдеров сообщает о все большем количестве актеров, которые якобы могут вернуться к своим ролям, но официальных подтверждений этой информации до сих пор не поступало.