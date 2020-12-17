Новости

Marvel подтвердила нетрадиционную ориентацию Звездного Лорда 19:30
Тизер: Ларс фон Триер снимет финальный сезон "Королевства" 19:19
Том Круз в ярости сорвался на съемочную группу с нецензурной бранью 19:00
Хоррор-боевик с Хлоей Морец "Тень в облаках" получил трейлер 18:34
Вышел трейлер постапокалипсиса от Netflix "Племена Европы" 18:17

Магуайра и Росомаху предложили на роль наставника Человека-паука

Новости
    17.12.2020, 19:31
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Роль Человека-паука для Тоби Магуайра, скорее всего, останется самой значимой в его карьере. Да и для всей индустрии развлечений трилогия Сэма Рэйми вместе с франшизой "Люди Икс" заложила основу для того, чтобы следующие два десятилетия на больших экранах гремели блокбастеры с супергероями в трико, а финал "Мстителей" один за другим устанавливал мировые рекорды по сборам.

Фото: instagram.com/ pabloruizzx
Арт: Эмма Стоун в роли Гвен-паука в "Человеке-пауке 3"

Может быть поэтому, именно к дружелюбному соседу всегда было особенное и трепетное отношение как со стороны поклонников кинокомиксов, так и с точки зрения студий.

В киновселенной Marvel Питер Паркер становится сиротой трижды - сначала за кадром потеряв родителей и дядю Бена, а затем уже в кульминации ленты братьев Руссо, простившись с Железным человеком.

Версия Тома Холланда до сих пор отчаянно нуждается в наставнике. И фанаты искренне надеются, что на эту роль будет выбран именно Паук Тоби Магуайра, который может быть представлен в триквеле при использовании концепции мультивселенной. Художник с ником spdrmnkyxxiii визуализировал эту идею и поделился ей в своем Instagram-аккаунте.

А через некоторое время добавил еще одного известного по комиксам "старика" - Росомаху Логана в исполнении Хью Джекмана.

К сожалению, о настоящих намерениях Sony и Marvel по включению в каст персонажей из предыдущих экранизаций ничего до конца неясно. Поток утечек от голливудских инсайдеров сообщает о все большем количестве актеров, которые якобы могут вернуться к своим ролям, но официальных подтверждений этой информации до сих пор не поступало.

Новости

Жена рассказала о состоянии заболевшего COVID Сергея Маковецкого 17:26
Вышел трейлер "Вампиров средней полосы" с Юрием Стояновым 16:27
Вышел трейлер сериала про русского Харона "Пассажиры" 15:58
Названы 10 лучших фильмов ужасов 2020 года 15:05
⧣ США
Фото: youtube.com
Вышел трейлер перезапуска хоррор-серии "Поворот не туда" 14:19
Арт: Эмма Стоун в роли Гвен-паука в "Человеке-пауке 3" 16.12.2020
"Легенды" от Marvel станут новым сериалом для Disney+ 16.12.2020
⧣ Соединенное Королевство
Фото: twitter.com/ neonrated
Вышел тизер хоррора "про разрушительный вирус" "В земле" 16.12.2020
Жена Оззи Осборна госпитализирована с COVID-19 16.12.2020
"Шрек" и "Заводной апельсин" признаны достоянием США 15.12.2020
⧣ фантастика
Фото: www.kinopoisk.ru
Из-за матерящегося Бэтмена "Лига справедливости" получит рейтинг "R" 15.12.2020
Названа дата премьеры новой экранизации Mortal Kombat 15.12.2020
По "Секретному вторжению" Marvel снимут сериал с Сэмюэлем Джексоном 14.12.2020