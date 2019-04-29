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Фильм "Мстители: Финал" продолжил бить рекорды по кассовым сборам

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    29.04.2019, 17:45
Текст:   Олег Усков

Только что вышедший (мировая премьера - 22 апреля, российская - сегодня) в широкий прокат мегаблокбастер "Мстители: Финал", четвертая часть линейки, продолжает свое стремительное чемпионское шествие, в котором, несомненно, покорит еще немало вершин.

Одно из свежих достижений - за первый же уик-энд кинокомикс заработал 1,2 миллиарда долларов (!), из которых в домашнем прокате, в США, - 350 миллионов. При бюджете картины в четыреста миллионов. Об этом пишет Deadline.

Фото: youtube.com
Вышел трейлер четвертой серии финала "Игры престолов"

Для убедительности нужно добавить, что это больше, чем за весь (весь!) срок своего проката собрали такие небедные шлягеры, как "Аквамен", "Лига справедливости", "Железный человек", "Первый мститель: Противостояние" и даже расцелованная по самые помидорки "Капитан Марвел".

И в два раза больше, чем у ленты "Мстители: Война бесконечности" (630 по миру и 250 млн дома соответственно).

Что касается других рекордов вампуки на этот час, то среди них: крупнейшие кассовые сборы за пределами США (859 млн, прежний рекорд - 442,2 млн - принадлежит восьмому "Форсажу"); крупнейшие сборы пятницы, дня премьеры и крупнейшие сборы за день (156,7 млн, предыдущий рекорд - 119,1 млн у "Пробуждения Силы"); крупнейшие сборы субботы (тут "Финал" побил своего предшественника - "Войну бесконечности"); крупнейшие сборы воскресенья (побил их же); крупнейшие сборы уик-энда (предыдущий рекорд был все у той же "Войны бесконечности"); так далее, так далее.

То есть, объективно говоря, в этой битве "Мстители: Финал", по сути, сразились с самими собой - с "Войной бесконечности". За исключение тех случаев, когда побили "Пробуждение Силы".

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