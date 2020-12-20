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В новом "Человеке-пауке" могут появиться девять классических злодеев

Новости
    20.12.2020, 16:52
Текст:   Олег Усков
Фото: WDSSPR Фото: WDSSPR
Фото: WDSSPR

Третья часть новой трилогии про Человека-паука, призванная развернуть на экранах причудливости и щедроты мультивселенной Marvel, может стать, похоже, еще более грандиозной, чем изначально предполагалось. По слухам.

Фото: instagram.com/ prokky93
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Напомним, ранее стало известно, что в третьем фильме к Тому Холланду присоединятся предыдущие дружелюбные соседи-стенолазы - в исполнении Тоби Магуайера и Эндрю Гарфилда. А также мы увидим Эмму Стоун - Гвен Стейси, и Кирстен Данст - Мэри Джейн Уотсон.

Плюс Джейми Фокс вновь сыграет Электро (это подтверждено), а Альфред Молина - Доктора Осьминога (весьма вероятно).

И вот - новый поворот: согласно инсайдерским данным портала WGTC, в настоящее время Disney ведет переговоры с рядом актеров, сыгравших в прошлых картинах о Спайдермене его антагонистов, как то: с Томасом Хейденем Черчем - Песочным человеком, Джейком Джилленхолом - Мистерио, и, конечно, Уиллемом Дефо и Дэйном ДеХааном, которые сыграли Зеленых гоблинов (в трилогии Сэма Рэйми и "Человеке-пауке. Высокое напряжении" соответственно).

Фото: kinopoisk.ru
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Плюс, не исключено, есть шансы увидеть Майкла Мандо в роли Скорпиона, Тома Харди в роли Венома, Майкла Китона в роли Стервятника, а также Крэйвена-охотника, с исполнителем роли которого пока определенности нет.

Меж тем автор ScreenRant уже начал прикидывать, с кем бы еще можно было стравить Паучка, раз, как говорится, пошла такая пьянка.

Премьера картины запланирована на 16 декабря 2021 года.

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