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Как Веном может появиться в кинематографической вселенной Marvel

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    19.06.2020, 22:20
Текст:   Богдан Бобров

В последнее время появляется много утечек относительно того, как в дальнейшем будет развиваться франшиза "Веном".
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Так, портал We Got This Covered пишет, что антигерой может получить неожиданное камео в третьей части "Стражей галактики".

По информации ресурса, одна из миссий Звездного Лорда приведет его на планету Клинтар - родину симбиотов, на которой Питер Квилл мельком познакомится с Веномом. Причем хронологически эта встреча должна быть показана до вынужденной поездки паразита на Землю.

В целом назвать такую теорию стройной получится едва ли. Чтобы такой кроссовер состоялся, к согласию должны прийти киностудии Sony и Disney.

Если этому и суждено когда-нибудь случится, то, скорее всего, первым претендентом встретить Венома в MCU будет Человек-паук, потому что этого рандеву поклонники кинокомиксов ждут уже очень долго.

В любом случае во многом определяющим фактором будут кассовые сборы сиквела, премьера которого намечена на лето 2021 года.

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