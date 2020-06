Как Веном может появиться в кинематографической вселенной Marvel

В последнее время появляется много утечек относительно того, как в дальнейшем будет развиваться франшиза "Веном".

Так, портал We Got This Covered пишет, что антигерой может получить неожиданное камео в третьей части "Стражей галактики".

По информации ресурса, одна из миссий Звездного Лорда приведет его на планету Клинтар - родину симбиотов, на которой Питер Квилл мельком познакомится с Веномом. Причем хронологически эта встреча должна быть показана до вынужденной поездки паразита на Землю.

В целом назвать такую теорию стройной получится едва ли. Чтобы такой кроссовер состоялся, к согласию должны прийти киностудии Sony и Disney.

Если этому и суждено когда-нибудь случится, то, скорее всего, первым претендентом встретить Венома в MCU будет Человек-паук, потому что этого рандеву поклонники кинокомиксов ждут уже очень долго.

В любом случае во многом определяющим фактором будут кассовые сборы сиквела, премьера которого намечена на лето 2021 года.