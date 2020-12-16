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Арт: Эмма Стоун в роли Гвен-паука в "Человеке-пауке 3"

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    16.12.2020, 16:54
Текст:   Богдан Бобров

Интернет с нарастающей силой продолжают заполонять различные слухи о третьей части "Человека-паука" с Томом Холландом.

По данным голливудских инсайдеров, в грядущей картине появятся чуть ли не все персонажи из предыдущих экранизаций о знаменитом стенолазе.

Гвен Стейси появлялась в трилогии Сэма Рэйми, дилогии Марка Уэбба и мультфильме "Через вселенные" (который тоже станет дилогией).

Цифровые художники предложили задействовать в триквеле киновселенной Marvel собирательный образ Гвен-паука в исполнении актрисы Эммы Стоун.

Визуализации понравились аудитории, теперь осталось дождаться от студии официального подтверждения участия в проекте супергероини.

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