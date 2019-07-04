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Том Холланд считает, что Человек-паук может оказаться геем

Новости
    04.07.2019, 18:22
Текст:   Козьма Лоханкин

Нужно больше толерантности: молодая звезда киновселенной Marvel, танцор и актёр Том Холланд, ставший новым воплощением Человека-паука, считает, что кинокомиксам нужно добавить diversity. А то её недостаточно - да и вообще много не бывает.

Холланд готов продемонстрировать важность модного тренда на собственном примере: по его мнению, Человек-паук вполне может оказаться геем (хотя мы-то с вами помним, что в первом "сольном" фильме ему вполне явно нравились девочки) - и он это готов только приветствовать.

При этом он оговорился, что понятия не имеет о том, что ждёт его героя в будущем, сообщает Huffpost.

Ранее глава Marvel Studios анонсировал появление супергероя-гея во франшизе, а дебют представителя нетрадиционной сексуальной ориентации среди второстепенных персонажей уже состоялся в фильме "Мстители: Финал".

Фото: AFP PHOTO/ NIKLAS HALLE'N
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Напомним, DC опередили Marvel в борьбе за звание флагмана толерантности в Голливуде: у них уже давно готовится комикс о супергероине-лесбиянке Бэтвумен. Что, впрочем, не спасло DC от гнева ЛГБТ-сообщества, которым исполнительница главной роли показалась слишком раскрученной.

Премьера фильма "Человек-паук: Вдали от дома" состоялась сегодня.

Наша рецензия на картину - здесь.

Ранее сообщалось, что лента "Мстители: Финал" не смогла обойти "Аватар", несмотря на повторный прокат.

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