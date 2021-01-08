Автор сценария сериала "Локи" работает над вторым сезоном

Как и сообщалось ранее, Marvel и Disney готовят второй сезон сериала "Локи".

Премьера первого, напомним, состоится в мае текущего года на сервисе Disney+. О продлении на второй официально пока так и не объявили, но, по данным ScreenRant, сценарист Майкл Уолдрон уже работает над продолжением.

Уолдрон писал сценарий к первому сезону и к сиквелу "Доктора Стрэнджа" режиссёра Сэма Рэйми, который должен выйти в кинотеатрах в 2022 году.

Ранее утверждалось, что второй сезон получил рабочий подзаголовок Architect, а его съёмки должны стартовать в январе 2022 года.