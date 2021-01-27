Правительства трех стран обсудят строительство дорог на Кавказе

30 января вице-премьеры России, Армении и Азербайджана планируют встретиться в Москве. Цель встречи - обсудить строительство транспортных связей на Южном Кавказе.

"С взаимного согласия сторон по предложению армянской стороны намечавшееся ранее первое заседание трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и заместителя председателя Правительства Российской Федерации состоится 30 января 2021 года в Москве", - сообщил пресс-секретарь заместителя председателя Правительства РФ Алексея Оверчука Андрей Матвеев.

Такой переговорный формат главы трех государств - президент РФ Владимир Путин, премьер Армении Никола Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев - договорись создать 11 января на личной встрече. Главная цель будущей встречи - определить, что нужно сделать для восстановления транспортного сообщения в регионе.