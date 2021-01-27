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27.01.2021 20:31
Рубрика: Власть

Правительства трех стран обсудят строительство дорог на Кавказе

Текст: Ольга Игнатова

30 января вице-премьеры России, Армении и Азербайджана планируют встретиться в Москве. Цель встречи - обсудить строительство транспортных связей на Южном Кавказе.

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
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"С взаимного согласия сторон по предложению армянской стороны намечавшееся ранее первое заседание трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и заместителя председателя Правительства Российской Федерации состоится 30 января 2021 года в Москве", - сообщил пресс-секретарь заместителя председателя Правительства РФ Алексея Оверчука Андрей Матвеев.

Такой переговорный формат главы трех государств - президент РФ Владимир Путин, премьер Армении Никола Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев - договорись создать 11 января на личной встрече. Главная цель будущей встречи - определить, что нужно сделать для восстановления транспортного сообщения в регионе.

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